RC Lens - Mercato : Lens surprend son monde et officialise une dixième recrue

Alors que l'on pensait leur mercato dans le sens des arrivées terminé, les dirigeants du RC Lens ont offert un dernier joueur à Franck Haise cet été. Comme l'a révélé Foot Mercato, le club artésien a recruté librement l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice, Nampalys Mendy. Le Sénégalais, libre de tout contrat depuis son départ de Leicester, a paraphé un contrat de trois ans en faveur des Sang et Or, soit jusqu'en juin 2026. Après Stijn Spierings, Morgan Guilavogui, Neil Al-Aynaoui, Andy Diouf, Oscar Cortes, Abdukodir Khasanov, Elye Wahi, Ruben Aguilar et Faitout Maouassa, Nampalys Mendy est donc devenu la dixième recrue de l'été du RC Lens. 𝐄𝐱𝐩𝐞́𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞 𝐞𝐭 𝐥𝐞𝐚𝐝𝐞𝐫𝐬𝐡𝐢𝐩 𝐝𝐚𝐧𝐬 𝐥'𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞𝐣𝐞𝐮 ✍️



Milieu défensif au vécu international 🇸🇳 et récupérateur à l'abattage important, Nampalys Mendy s'engage librement avec le Racing jusqu'en 2⃣0⃣2⃣5⃣ !



👉 https://t.co/QRwhF6T61E#FierDEtreLensois pic.twitter.com/eVz3KeKNuA — Racing Club de Lens (@RCLens) September 4, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Surprenant tout son monde, le RC Lens vient d'officialiser l'arrivée d'un joueur libre. Il s'agit de l'ancien milieu de terrain de l'OGC Nice, Nampalys Mendy, qui était libre comme l'air depuis son départ de Leicester.

Fabien Chorlet

Rédacteur