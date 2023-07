RC Lens – Mercato : les derniers freins du dossier Openda levés aujourd'hui ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Si le média allemand Kicker a annoncé hâtivement un accord entre le RB Leipzig et le RC Lens pour Loïs Openda (23 ans) pour 38 M€ + bonus , L'Equipe n'est pas aussi catégorique dans son édition du jour. En effet, le quotidien sportif assure que cette dernière proposition qui pourrait atteindre jusqu'à 44 M€ ne fait encore l'object d'aucun accord même si les deux clubs demeurent en contact avancés. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Lens vise un pourcentage et un amical dans le deal avec Leipzig pour Openda Leipzig souhaite toujours conclure le dossier Openda avant le retour de l'entraînement du joueur belge à la Gaillette le 17 juillet. Selon L'Equipe, une nouvelle réunion entre les deux clubs est programmée ce jeudi matin et les discussions se poursuivent autour d'un transfert à 40 M€ + 6 M€ de bonus très atteignables. Pour se rapprocher du deal à 50 M€ souhaité par le Racing, Leipzig serait également prêt à laisser un petit pourcentage à la revente mais également à organiser un match amical à Lens à l'avenir. Déjà d'accord avec le Rasenball, Loïs Openda touchera 400 000€ par mois sur un contrat de cinq ans (2028). Podcast Men's Up Life Pour résumer Selon L'Equipe, qui réfute encore tout accord RC Lens - RB Leipzig pour Loïs Openda, cela pourrait bouger aujourd'hui dans le dossier de l'international belge. Une réunion est prévue ce jour entre les deux clubs et un accord est proche.

Alexandre Corboz

Rédacteur