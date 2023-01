Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Comme révélé par L'Equipe il y a quelques minutes, le RC Lens devrait enregistrer la recrue surprise de la soirée avec l'arrivée d'Angelo Fulgini (Mayence, 26 ans). Une décision d'autant plus étonnante que Franck Haise avait toujours nié être en recherche d'une recrue sur la fin du Mercato et que le club communiquait davantage sur son Mercato interne. Le remplaçant d'Alexis Claude-Maurice a déjà signé ! Le quotidien sportif nous en dit plus sur cette arrivée très probable en forme de bonne affaire... Et en anticipation de la saison prochaine. Après avoir eu la puce à l'oreille sur la volonté de l'ancien joueur du SCO de revenir en France après son aventure ratée en Allemagne, le Racing a pesé le pour et le contre d'une telle arrivée. Chipé à l'OL et à l'OGC Nice En l'état, Angelo Fulgini représentait une vraie affaire, possible sur la base d'un prêt avec option d'achat obligatoire payable en fin de saison. Suivi depuis plusieurs mois, le joueur formé à Valenciennes permet déjà d'anticiper le départ d'Alexis Claude-Maurice, prêté sans option d'achat par l'OGC Nice et qui rentrera chez les Aiglons l'été prochain. Mohamed Toubache-Ter a d'ailleurs donné tous les détails du deal, parlant d'une option à 7,2 M€ mais surtout d'une bataille remportée par Franck Haise auprès du joueur alors que l'OL et l'OGC Nice ont tenté leur chance. Angelo Fulgini doit s'engager pour cinq saisons et il ne manquerait plus que quelques papiers à signer... 😉😉 tu comprends mieux mon MP à 18H25 😂😂😂



Angelo Fulgini attend les papiers.

Lyon fait le forcing, Nice exprime un intérêt.

Le joueur veut Lens rien que Lens.



Prêt avec OA obligatoire d’un montant de 7,2M€ est sur la table !! #RCLens #Mainz05 https://t.co/ICr1XlmbKr — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 31, 2023

Pourquoi le RC Lens a fait Fulgini en janvier Le RC Lens va obtenir le prêt avec option d'achat d'Angelo Fulgini (Mayence, 26 ans). Un coup malin des Sang et Or. On en sait plus sur les motivations de Franck Haise à avoir tenu secret ce besoin du Mercato. Besoin dicté par l'opportunité.

