RC Lens - Mercato : les dirigeants confirment une mauvaise nouvelle pour Seko Fofana

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Seko Fofana associé avec Cristiano Ronaldo ? Cela en prend le chemin. Al-Nassr pousserait pour recruter le capitaine du RC Lens ces derniers jours. Une rumeur confirmée par le RC Lens comme le rapporte France Bleu. L’international ivoirien pourrait être transféré chez les Saoudiens pour une somme aux alentours des 40 millions d’euros. « Les échanges s'inscrivent dans la plus grande transparence, un respect mutuel et dans l'intérêt de toutes les parties prenantes », a confirmé le club du Nord pour la même source. Quelques mois après sa prolongation et après la qualification en Ligue des Champions, un départ du milieu de terrain serait un énorme coup dur pour les fans lensois, affaire à suivre… Vous ne dormez toujours pas ? Regardez ces extraits du match de Seko Fofana face au @PSG_inside et faites de beaux rêves ✨ pic.twitter.com/8UoR0Gdn2J — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) December 5, 2021

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le milieu de terrain et capitaine du RC Lens, Seko Fofana, pourrait partir dans un championnat exotique à la mode en ce moment. Quelques mois après sa prolongation et après la qualification en Ligue des Champions, un départ du milieu de terrain serait un énorme coup dur pour les fans lensois, affaire à suivre…

Thomas Salis

Rédacteur