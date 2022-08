RC Lens – Mercato : les Girondins visent un ex défenseur des Sang et Or

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Parti du RC Lens pour rejoindre l'AEK Athènes en 2020, Clément Michelin pourrait prochainement revenir en France. L'ancien Toulousain, désormais âgé de 25 ans et qui sort d'une saison mitigée en Grèce (24 matchs, 2 passes décisives), serait dans les bons papiers des Girondins de Bordeaux (L2) selon Foot Mercato. Pour l'heure, le club aquitain n'a toutefois fait aucune offre pour l'ancienne doublure de Jonathan Clauss, encore sous contrat jusqu'en juin 2025 à Athènes. En effet, Bordeaux – qui n'a pas eu l'aval de la DNCG pour inscrire ses recrues – doit d'abord réaliser quelques ventes afin d'avoir des liquidités pour recruter à titre onéreux. Affaire à suivre donc...

