RC Lens - Mercato : les premiers mots de Salis Abdul Samed

Zapping But! Football Club RC Lens - INFO BUT! : deux clubs majeurs sur Seko Fofana !

Après Adam Buksa et Jimmy Cabot, Salis Abdul Samed est devenu ce vendredi la troisième recrue estivale du RC Lens. Le milieu de terrain ghanéen arrive en provenance de Clermont. Il s'est engagé pour les cinq prochaines saisons avec les Sang et Or, soit jusqu'en juin 2027.

Podcast Men's Up Life

"Je suis honoré de rejoindre le RC Lens"

Sur son compte Instagram, Salis Abdul Samed a adressé un message d'adieu à Clermont avant de s'exprimer sur son arrivée au RC Lens. "Mes amis, ma maison, toute ma fierté. 3 années pleines d'émotions, de travail acharné et de dévouement pour la famille Clermont Foot. Une période qui m'a appris des leçons importantes et a fait de moi ce que je suis maintenant. Je n'oublierai jamais comment nous nous sommes battus ensemble sur le terrain et je n'oublierai jamais comment vous, nos fans, nous avez motivés. Je suis content d'avoir commencé ma vie professionnelle avec un si grand club. Je quitte un club spécial pour un club spécial. Je suis vraiment heureux et honoré de rejoindre le RC Lens. Je ferai de mon mieux pour continuer l'histoire particulière du club. J'ai hâte de jouer mon premier match pour le grand club. Une chose dont je suis sûr, c'est que ce voyage sera un succès."

Pour résumer Sur son compte Instagram, Salis Abdul Samed, qui est devenu ce vendredi la troisième recrue estivale du RC Lens après Adam Buksa et Jimmy Cabot, a livré ses premiers mots en tant que joueur lensois.

Fabien Chorlet

Rédacteur