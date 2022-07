RC Lens - Mercato : les regrets de Gaëtan Robail

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Cabot serait-il une bonne pioche pour remplacer Clauss ?

Avec 7 buts, Gaëtan Robail avait été l'un des artisans du retour du RC Lens en L1, en 2019-20. L'attaquant avait réalisé une bonne saison en L2 mais cela n'avait pas suffi pour qu'il entre dans les plans de Franck Haise. Prêté à Valenciennes la saison dernière, il ne reviendra pas au RCL, qui l'a libéré de sa dernière année de contrat. Nouveau joueur d'Atromitos, en Grèce, Robail a confié sur Instagram qu'il ne quittait pas les Sang et Or sans regrets...

« Je reviendrai à Bollaert »

« Il est temps pour moi de vous dire, non pas au revoir coachs, joueurs, salariés et supporters du RC Lens mais à bientôt.. À bientôt parce que je pars pour une nouvelle aventure mais je reviendrai à Bollaert car Lens c’est le club de mes débuts, le club de ma région. Merci à tous et pour tout ! J’aurais aimé que mon passage ne soit pas celui que j’ai vécu mais je n’oublierais jamais mon passage dans ce club incroyable . Merci peuple lensois ! »