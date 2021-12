RC Lens – Mercato : les Sang et Or à l'assaut d'un bourreau de José Mourinho !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le 21 octobre dernier, Bodø/Glimt infligeait un cinglant 6-1 à l'AS Roma de José Mourinho en Ligue Europa Conférence. Un résultat historique pour le club norvégien, sur un nuage ce soir-là. Sur la pelouse (et buteur!) côté scandinave : une cible du RC Lens.

Patrick Berg pour anticiper le chantier du milieu

En effet, selon Foot Mercato, le Racing suit de longue date le milieu défensif Patrick Berg (24 ans). L'été dernier, les Sang et Or avaient même tenté leur chance en vain pour faire signer l'international norvégien (9 capes) sans parvenir à un accord.

D'après le site internet, Lens a prévu de retenter sa chance cet hiver pour Patrick Berg, lequel arrive justement en fin de contrat dans un an en décembre 2022. Une belle manière d'anticiper le chantier de l'entrejeu alors que Seko Fofana et Cheick Doucouré risquent d'être très courtisés à l'été 2022 et que le vieillissant Yannick Cahuzac arrivera en fin de contrat...