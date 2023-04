RC Lens - Mercato : les Sang et Or annoncent la signature d'une pépite (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

"Auteur de prestations remarquées avec la réserve sang et or et souvent convié aux entraînements de l’équipe première cette saison, Ayanda Sishuba a été récompensé par la signature de son premier contrat professionnel jusqu’en 2026. Une étape de plus dans l’ascension de l’international U18 belge avec le Racing", peut-on lire sur le communiqué du club artésien. Ayanda Sishuba poursuit son ascension ✍️



Virevoltant avec la réserve et intégré aux entraînements de l'équipe première, le très technique milieu offensif paraphe un premier contrat professionnel avec le Racing jusqu'en 2026 ❤️💛



👉 https://t.co/YUhzwq6WAv#MadeInGaillette pic.twitter.com/Wg9zrk1tnO — Racing Club de Lens (@RCLens) April 18, 2023

Pour résumer Le RC Lens a annoncé ce lundi la signature du premier contrat professionnel d'Ayanda Sishuba. Le jeune milieu offensif belge a paraphé un contrat de trois ans en faveur du club artésien, soit jusqu'en juin 2026.

