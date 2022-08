RC Lens - Mercato : les Sang et Or annoncent un nouveau départ (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : qui est le meilleur Sang et Or de la saison ?

"Charles Boli signe au Pau FC. Au Racing depuis 2009, Charles Boli s’envole vers les Pyrénées pour la saison à venir. Enfant du club et de la région, lancé dans le monde professionnel en sang et or, le milieu offensif va connaître une nouvelle maison mais n’oubliera sûrement jamais celle qu’il l’a vu grandir", peut-on lire sur le communiqué du club artésien. 🔄 Charles Boli rejoint le @PauFootballClub



Un nom légendaire et une personnalité solaire ! Le milieu #MadeInGaillette part vivre une nouvelle aventure en @Ligue2BKT du côté de Pau.



Merci Charles pour ces années de fidélité ❤️💛



👉 https://t.co/QPfe3k01zQ#FierDEtreLensois pic.twitter.com/6rIpffjZkg — Racing Club de Lens (@RCLens) August 3, 2022

Pour résumer Prêté la saison dernière à Vincenza en Série B, Charles Boli quitte officiellement le RC Lens et rejoint Pau, pensionnaire de Ligue 2.

