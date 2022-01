RC Lens – Mercato : les Sang et Or dans l'attente, une alléchante piste rémoise recalée

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si le RC Lens s'est mis en retrait du Mercato après avoir finalisé la signature de Patrick Berg (qui sera présenté ce vendredi en conférence de presse), cela n'empêche pas Florent Ghisolfi de travailler à l'avenir de l'effectif artésien.

Ekitike n'est plus une piste...

Comme le rapporte l'excellent insider MSV Foot, le coordinateur sportif des Sang et Or patiente à l'affût d'une bonne opportunité et regarde notamment le marché des joueurs libres. Une piste s'est cependant refermée : celle menant à l'avant-centre du Stade de Reims Hugo Ekitiké (19 ans).

… Zorgane veut patienter avant de quitter Charleroi

Par ailleurs, concernant le milieu Adem Zorgane (Charleroi, 22 ans), suivi par le Racing mais aussi par le LOSC, aucun départ n'est prévu sur le mois de janvier. Approché par Fenerbahçe et l'Olympiakos, l'international algérien – actuellement à la CAN – a fait savoir à la presse belge sa volonté de finir la saison dans son club. Une aubaine pour Lens qui n'a pas prévu de passer à l'action pour un nouveau milieu sauf départ improbable sur ce Mercato d'hiver (Seko Fofana?).

