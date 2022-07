RC Lens – Mercato : les Sang et Or déboulent sur une piste L2 du LOSC !

Zapping But! Football Club RC Lens : pourquoi Haise fait aussi peu jouer Berg ?

Si le RC Lens s'est déjà montré très actif sur son Mercato estival en enrôlant notamment Lukasz Poreba et Salis Abdul Samed dans le cœur du jeu, les Sang et Or restent à l'affût d'un coup au milieu de terrain en cas de départ du capitaine Seko Fofana.

D'après Ouest-France, le Racing s'est récemment mêlé à la course pour recruter le milieu de terrain du SM Caen Jessy Deminguet (24 ans)... une cible du LOSC mais également du RC Strasbourg ou encore du Toulouse FC.

Toujours selon le grand quotidien de l'Ouest, le RC Lens aurait même formulé une offre concrète pour ce milieu de poche (1m78) en fin de contrat en juin 2023. Affaire à suivre...