RC Lens - Mercato : les Sang et Or défient Galatasaray pour un prodige turc

Zapping But! Football Club RC Lens : Top 10 des salaires de la saison 2020 / 2021

Fort de son exceptionnelle saison pour un promu, le Racing Club de Lens peut regarder l'horizon avec sérénité. Et se lancer dès à présent sur le marché des transferts pour tenter d'attirer de nouvelles pépites susceptibles de marcher sur les traces des révélations Facundo Medina et Loïc Badé, inconnus il y a un an.

Selon les médias turcs, les Sang et Or auraient ciblé un jeune attaquant très prometteur, Kazimcan Karatas. Âgé de 18 ans, il évolue en Deuxième division ottomane, à Altay. Petit souci pour le Racing, deux grands clubs turcs sont sur les rangs, dont Galatasaray et Trabzonspor, dont les moyens sont généralement supérieurs à ceux de Lens.