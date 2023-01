RC Lens - Mercato : les Sang et Or doublés par West Ham sur ce dossier chaud ?

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Ce n'est pas nouveau. Les clubs anglais disposent de plus amples moyens pour recruter que bon nombre d'écuries de Ligue 1. Pis, les salaires sont également beaucoup plus attractifs outre-Manche. On comprend dès lors mieux pourquoi certains joueurs, de L1 ou L2, finissent par quitter l'hexagone et rejoindre la Premier League. Ce pourrait être le cas pour Formose Mendy, le défenseur d'Amiens. Ce dernier, depuis longtemps dans le viseur du RC Lens, serait également suivi par West Ham, si l'on se fie aux informations de The Athletic. Qui, par ailleurs, affirme que le RCL a adressé une offre à Amiens d'environ 8 millions d'euros. Offre refusée. A voir si le club anglais propose plus. Et signe Mendy.

Pour résumer Comme bon nombre de clubs, le RC Lens, qui affronte ce soir le RC Strasbourg en Ligue 1, garde un oeil attentif à certaines opportunités lors du mercato d'hiver. Un joueur de Ligue 2 serait plus que jamais dans le viseur.

Benjamin Danet

Rédacteur

