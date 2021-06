RC Lens – Mercato : les Sang et Or éjectés de la course au nouveau Facundo Medina ?

Zapping But! Football Club RC Lens : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021 des Sang et Or

L'arrivée de Wesley Saïd (libre, 26 ans) ayant comblé le besoin d'un attaquant, le RC Lens s'est placé en position d'attente sur le Mercato. Désormais chaque départ sera comblé et c'est derrière que l'Etat-major regarde désormais pour renforcer l'édifice.

De très grosses écuries sur Hincapié

Il y a quelques semaines, Marca avançait le nom d'un jeune défenseur équatorien dans le viseur du Racing : Piero Hincapié (CA Talleres de Cordoba, 19 ans). Evoluant dans l'ancien club de Facundo Medina, le défenseur, actuellement à la Copa America avec sa sélection, a déjà tapé dans l'oeil de beaucoup de clubs de haut niveau européen.

En effet, déjà dans l’œil du Bayern Munich, du Milan AC, du PSG ou encore de la Sampdoria, Hincapié intéresserait aussi beaucoup en Liga et Premier League selon Mundo Deportivo, qui parle de son côté du Bétis Séville, de l'Atlético Madrid et de Newcastle. Du côté de Talleres, on se frotte déjà les mains et on attend une dizaine de millions d'euros pour récupérer le défenseur sous contrat jusqu'en juin 2025. A ce tarif, pas sûr que Lens suive...