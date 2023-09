RC Lens - Mercato : les Sang et Or foncent sur un joueur libre estampillé OM

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Ce vendredi 2 septembre, le mercato s’est refermé en France et dans la plupart des championnats majeurs. L’Arabie saoudite et la Turquie sont les deux ligues qui animent désormais le marché des transferts. De ce fait, pour les clubs français, la seule possibilité de se renfoncer et de se placer sur des joueurs libres. Après un début de saison catastrophique, le RC Lens est à la recherche de renfort pour éviter la déroute en Ligue des Champions. Le RC Lens sur Haris Belkebla Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter ce dimanche, les Sang et Or songeraient à signer l’international algérien, Haris Belkebla. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure au Stade Brestois en juin dernier, le milieu de terrain aurait été une piste de l’OM dans ce mois d’août comme l’avait révélé Foot Mercato. De son côté, Nabil Djellit a donné des nouvelles d’Haris Belkebla qui aurait également une proposition sur la table, « Il espérait continuer sa carrière dans le Golfe. En vain. L'international algérien pourrait continuer sa carrière en Belgique où le Standard Liège est intéressé par les services de ce joueur très fiable », a écrit ce dimanche le journaliste de l’Equipe sur Twitter. Lens songe à l’international algérien, Haris Belkebla !! #RCLens — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 3, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le milieu de terrain international algérien, Haris Belkebla (29 ans), serait dans le viseur du RC Lens. Pisté par l'OM, le joueur aurait également la possibilité de rejoindre le Standard de Liège dans ce mois de septembre, affaire à suivre.

Thomas Salis

Rédacteur