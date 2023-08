RC Lens - Mercato : les Sang et Or insistent lourdement pour une priorité de Ligue 1

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si le RC Lens est désormais davantage dans la réflexion de savoir s’il recrute un piston ou non pour boucler son (excellent) Mercato, les Sang et Or ne lâchent pas l’affaire pour le milieu du RC Strasbourg Habib Diarra (19 ans). Le RCSA reste ferme Comme il le fait à intervalle régulier depuis le mois de juillet dans l’espoir que le dossier se débloque, le Racing aurait formulé une nouvelle proposition au RCSA à 15 M€ hors bonus. Toutefois, si l’on en croit le site internet Alsasports, la réponse de Marc Keller n’a pas varié d’un iota : Habib Diarra fait partie du projet de BlueCo et ne sera pas cédé sauf offre exceptionnelle. Pour rappel, Strasbourg attend toujours 20 M€ minimum pour ouvrir la porte… Podcast Men's Up Life Pour résumer Le RC Lens aurait envoyé une nouvelle offre au RC Strasbourg pour tenter de recruter Habib Diarra mais le RC Strasbourg reste ferme. Malgré sa volonté de rejoindre l'Artois, l'international U19 demeure bloqué en Alsace.

Alexandre Corboz

Rédacteur