RC Lens - Mercato : les Sang et Or laissent filer un défenseur

Victime d'une concurrence plus que féroce dans le couloir gauche de la défense (Massadio Haïdara, Przemyslaw Frankowski, Deiver Machado), le jeune Malcom Musquet (20 ans) n'est pas parvenu à faire son trou au RC Lens.

Apparu à 15 reprises avec la réserve l'an passé (1 but, 1 passe décisive), le pensionnaire de la Gaillette va rebondir en National 2. Ces dernières heures, Malcom Musquet s'est engagé avec le club de l'AS Beauvais Oise, l'un des clubs ambitieux de la division et candidat à la montée en National 1.

Alexandre Corboz

Rédacteur