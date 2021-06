RC Lens - Mercato : les Sang et Or officialisent un retour au club !

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

Le RC Lens a annoncé ce lundi le retour d'Eric Sikora au club. L'ancien latéral droit puis entraîneur des Sang et Or a été nommé nouveau coach des U19.

"Emblématique figure lensoise, Eric Sikora est de retour au RC Lens ! Sous la houlette du Directeur de la formation Eric Assadourian, il intègre l’équipe des éducateurs sang et or, et porte la casquette d’entraîneur des U19. Une mission qui n’est pas inconnue pour Siko’ qui a déjà œuvré avec succès par le passé auprès des équipes de jeunes du Racing", peut-on lire sur le communiqué du club lensois.

𝐄𝐫𝐢𝐜 𝐒𝐢𝐤𝐨𝐫𝐚 de retour au 𝚁𝙲 𝙻𝚎𝚗𝚜 ❤️💛 pour coacher les 𝕌𝟙𝟡 #Formation

🗨️ « 𝘛𝘳𝘢𝘷𝘢𝘪𝘭𝘭𝘦𝘳 𝘢𝘷𝘦𝘤 𝘥𝘦́𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘯𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘦𝘵 𝘦𝘯𝘷𝘪𝘦 ! »

