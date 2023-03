RC Lens - Mercato : les Sang et Or ont bouclé une signature prometteuse

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Le jeune milieu de terrain du RC Lens, Fodé Sylla (16 ans), qui est considéré comme l'un des plus grands espoirs du club artésien, devrait bientôt passer professionnel avec les Sang et Or.

Fodé Sylla a résisté aux sirènes anglaises

En effet, selon les informations de Lensois.com, le capitaine de l’équipe de France U17, qui a été convoqué pour la première fois par Franck Haise lors du 8e de finale de la Coupe de France face à Lorient (1-1, 4-2 t.a.b.), le 9 février dernier, aurait paraphé ces derniers jours son premier contrat professionnel avec le RCL. Dans ce dossier, les dirigeants lensois auraient maté la concurrence de plusieurs clubs anglais.

Fabien Chorlet

Rédacteur