RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont inclus une clause spéciale pour Spierings

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Prêté par le RC Lens au titre de joker médicale, Stijn Spierings n’aura pas le privilège d’enchaîner les matchs dès à présent avec le Toulouse FC. En effet, les Sang et Or ont mis quelques gardes fous à ce prêt sans option d’achat. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Spierings ne jouera pas contre Lens L’excellent site toulousain LesViolets.com nous apprend en effet que le RC Lens a inclus une clause dans le contrat de prêt de Spierings pour que ce dernier ne dispute aucun des deux matchs contre les Artésiens cette saison. Le milieu néerlandais ne sera donc pas du voyage à Bollaert dans une semaine… Rappelons que ce type de clause est monnaie-courante dans les prêts entre clubs de Ligue 1. Si le RC Lens avait obtenu du PSG de pouvoir aligner Arnaud Kalimuendo contre lui par le passé, l’OGC Nice avait par exemple refusé cette possibilité l’an passé avec Alexis Claude-Maurice, resté au frigo pour les deux rencontres de L1 du « Ghisolfico ». Podcast Men's Up Life Pour résumer Si Stijn Spierings a été autorisé à retourner en prêt au Toulouse FC, le RC Lens a fait en sorte que le Néerlandais ne lui fasse pas un sale coup. Le milieu n'a pas autorisation de jouer face au club auquel il appartient désormais.

Alexandre Corboz

Rédacteur