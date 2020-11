RC Lens – Mercato : les Sang et Or ont laissé filer un mini Angel Di Maria

Ne comptant pas spécialement sur les services de Gaëtan Robail cette saison, Franck Haise a ouvert la voie à un départ du gaucher du RC Lens. C'est donc du côté de l'EA Guingamp en Ligue 2 que l'ancien Valenciennois a rebondi en prêt avec option d'achat... Et il l'a plutôt bien fait.

Robail – Di Maria, il y a « beaucoup de similitudes »

François Rodrigues, l'ex-entraîneur de la réserve du PSG (quand Robail y jouait), estime que les Sang et Or ont fait une erreur en le laissant partir. Il l'a fait savoir à Ouest-France. « Pour moi, c’est plus un joueur de Ligue 1 que de Ligue 2. Gaëtan a cette aisance technique qui pourrait, pour moi, l’amener à plus s’exprimer sur la L1 que sur la L2. Il me fait beaucoup penser à Angel Di Maria dans le profil de joueur. Pour moi qui ai vu les 2 joueurs, il y a beaucoup de similitudes dans leurs attitudes, leur fréquence gestuelle, leur toucher de balle, leur manière de repiquer au centre par la gauche, leurs percussions, leurs frappes enroulées… Ils ont un jeu similaire (…) Je pense que c’est surtout un joueur profilé pour la Ligue 1 ».