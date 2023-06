RC Lens – Mercato : les Sang et Or reçoivent un appel du pied d'un crack de Ligue 2

Zapping But! Football Club RC Lens : Openda se moque-t-il du Racing pour son avenir ?

Cité comme une piste du RC Lens pour cet été, Kévin van den Kerkhof (SC Bastia, 26 ans) a évoqué cette rumeur dans la presse luxembourgeoise. Sous contrat avec son club corse jusqu'en juin 2026 mais supporter depuis toujours des Sang et Or, le meilleur latéral droit de Ligue 2 serait emballé à l'idée de rejoindre Lens... Mais il doute de plus en plus.

« Pour l'instant, il n'y a rien de concret »

« Je vais avoir 27 ans, si j’ai la possibilité de franchir un cap et d’évoluer dans ma carrière, je ne peux pas me permettre de louper le coche. On verra s’il y a des propositions, car pour l’instant, il n’y a rien de concret. Si je dois rester, je resterai, car je suis bien à Bastia. Ça se passe très bien, les supporters m’apprécient. Il peut se passer quelque chose comme il peut ne rien se passer, le temps nous le dira », a glissé l'international algérien à Moien-mental.

Le Racing, qui a fini la saison avec Florian Sotoca en piston droit du fait des blessés (Cabot, Le Cardinal, etc.), va sans doute se poser la question de renforcer ce secteur de jeu. « VDK » est à l'affût et prêt à reprendre son baluchon...

Pour résumer Cité au RC Lens, Kévin van den Kerkhof (SC Bastia) serait emballé à l'idée de rejoindre les Sang et Or cet été. S'il assure qu'il n'y a rien de sérieux pour l'instant, le meilleur latéral droit de Ligue 2 rêve d'une telle opportunité.

Alexandre Corboz

Rédacteur