La phrase :

« Je n'ai pas d'attente. Je suis très content du groupe avec lequel on travaille. Je suis très content du travail de recrutement fait par la cellule sportive. Je pense que certains joueurs vont souhaiter partir... D'ailleurs certains voulaient déjà partir cet été ».

Franck Haise

Les besoins : aucun... sinon quelques départs

A l'été 2020, le RC Lens est parvenu à réaliser un Mercato à 100% complet. Aujourd'hui, Franck Haise dispose d'un effectif très complet, sans blessés majeurs et n'a formulé aucune exigence à ses dirigeants. En revanche, le technicien a fait des choix et cela pourrait pousser certains éléments, peu utilisés, comme Aleksandar Radovanovic, Cyrille Bayala ou Zakaria Diallo à se chercher un nouveau point de chute. Ces joueurs ne seront pas remplacés en cas de départ.

Les moyens : le budget Mercato a été dépensé

L'été dernier, Joseph Oughourlian, le grand patron d'Amber Capital et actionnaire majoritaire du RC Lens, a conssenti à de très gros efforts pour mener un Mercato ambitieux en Ligue 1. L'homme d'affaires avait injecté 20 M€ dans les caisses afin de faire face à la crise économique de la Covid-19. Il avait également octroyé une rallonge à son directeur général Arnaud Pouille pour que ce dernier boucle la venue de Seko Fofana, le plus gros transfert de l'histoire du club (10 M€). Le budget concernait la compagne estivale et aujourd'hui Lens est largement dans ses objectifs. En conséquences et du fait de l'incertitude liée à la manne des droits TV, il ne devrait pas y avoir de nouvel investissement... A moins qu'un gros coup dur ne frappe les Sang et Or sur le mois de janvier.

Le dossier phare de janvier : Arnaud Kalimuendo

Arrivé de dernière minute sur le Mercato d'été, l'attaquant de 18 ans est la belle surprise de la fin d'année chez les Sang et Or. Forcément, la question de son avenir va vite se poser puisque la pépite, sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le Paris Saint-Germain, n'est que prêtée sans option d'achat jusqu'à la fin de saison. Vu ses performances, des clubs suivent déjà le dossier et le Racing serait bien inspiré d'amorcer des négociations avec Leonardo afin d'étendre sa présence dans l'Artois au delà de l'été 2021.