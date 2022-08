RC Lens – Mercato : les Sang et Or retentent un coup à la Cheick Doucouré !

Zapping But! Football Club RC Lens - Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Florent Ghisolfi (coordinateur sportif du RC Lens) a justifié ce choix du Malien : « Très heureux d’accueillir un talent malien que l’on suit depuis deux ans, et dont le volume de jeu nous avait déjà impressionné sur place quand il avait tout juste 16 ans. Je tiens à saluer le travail remarquable d’Afrique Football Elite et de ses dirigeants Seran Diabaté et Diomansy Kamara. Yaya est un joueur pétri de qualités sur le plan athlétique et technique. Son poste de prédilection est milieu relayeur, il développe un football intense, de caractère, comme on l’aime ici. Notre projet pour Yaya est qu’il intègre le groupe professionnel. À lui de travailler, de faire preuve de détermination et de patience pour montrer qu’il peut à terme apporter sa plus-value au groupe. »