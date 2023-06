RC Lens - Mercato : les Sang et Or signent leur premier renfort de l'été !

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Stijn Spierings s'est engagé pour quatre saisons avec le club artésien. Le milieu néerlandais, qui était libre au 30 juin, a fait le choix de Lens malgré des sollicitations aux Pays-Bas où son nom a longtemps été associé au PSV Eindhoven. Un sacré coup ! Pouille se félicite du gros coup Spierings Arnaud Pouille, le directeur général du Racing, a justifié ce choix : "Au-delà de sa saison particulièrement aboutie avec le TFC et de ses statistiques de meilleur récupérateur de ballons dans les 5 grands championnats, nous accueillons un homme mature, équilibré qui a manifesté une grande volonté de nous rejoindre. Stijn vient renforcer notre entrejeu et apporter, par son profil, des caractéristiques supplémentaires au groupe de Franck Haise et de son staff. Après une saison très riche à Toulouse marquée par ce sacre en Coupe de France, nous sommes heureux de l’intégrer dans ce chaleureux vestiaire sang et or. Il y retrouvera d’ailleurs quelques visages connus… Très heureux de cette signature et du timing de celle-ci : c’est très positif de pouvoir compter sur Stijn dès la reprise la semaine prochaine." 🚐 𝗠𝗘𝗥𝗖𝗔𝑻𝒐𝒖𝒓 2023, 𝑒́𝑝𝑖𝑠𝑜𝑑𝑒 1⃣



✍️ Stijn Spierings

📍 @MuseeLouvreLens

📅 23/06/2023



👉 https://t.co/mmmLWMU5Cc#MercaTour2023 #FierDEtreLensois pic.twitter.com/XKN7yJ9lI4 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 23, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le RC Lens a officialisé l'arrivée du milieu défensif néerlandais du Toulouse FC, Stijn Spierings (27 ans) en fin de contrat. Les Sang et Or ont signé un premier très joli coup, à moindre frais, au nez et à la barbe du PSV Eindhoven.

Alexandre Corboz

Rédacteur