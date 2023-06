RC Lens - Mercato : les Sang et Or sur une piste bien connue de l'ASSE

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Pour les supporters de l'ASSE, c'est un nom bien connu. Guilavogui, comme celui de son grand frère, Josuha, qui a longtemps évolué chez les Verts. Mais Morgan, qui a également connu le club du Forez il y a quelques années et dont le nom est parfois revenu lors de certains mercatos, grandit au sein du Paris FC, club pour lequel il a tout de même inscrit 15 buts cette saison. Alors qu'il lui reste encore une année de contrat, Guilavogui junior serait déjà dans les petits papiers de trois clubs de Ligue 1. Dont le RC Lens, selon le bien informé Mohamed Toubache Ter. Si tel est le cas, Lorient et Auxerre, autres clubs concernés, ne devraient pas pouvoir résister aux Sang et Or. Lorient, Lens & Auxerre lorgnent le très bon joueur du Paris FC, @MorganGuila !! #FCLorient #RCLens #AJA — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) June 2, 2023

Pour résumer Auteur d'une bonne saison avec le PFC, l'attaquant Morgan Guilavogui, longtemps suivi par l'ASSE, a tapé dans l'oeil de plusieurs clubs de Ligue 1. Selon une récente information, le RC Lens fait partie des clubs intéressés.

Benjamin Danet

Rédacteur