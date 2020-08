RC Lens – Mercato : les Sang et Or vont rapidement recroiser la route de Gillet

C'est une nouvelle que l'intéressé avait eu du mal à encaisser. Alors que le RC Lens avait officiellement acquis sa montée en Ligue 1, le milieu international belge a appris début mai que les Sang et Or avaient décidé de ne pas prolonger son contrat qui expirait au terme de la saison.

« C’est la tête haute que je m’en vais, le goût amer de cette décision ne pourra jamais me faire oublier votre soutien, votre gentillesse », expliquait notamment Gillet par l'intermédiaire de son compte Instagram. Libre de tout contrat, Guillaume Gillet n'a pas moins longtemps à rebondir puisqu'il s'est engagé du côté de Charleroi.

Un match RC Lens - Charleroi au programme

Et c'est pour cette raison que les Sang et Or devraient rapidement revoir leur ancien milieu de terrain. Le RC Lens a en effet annoncé que durant la trêve internationale, un match amical était précisément prévu, le 3 septembre prochain, contre Charleroi. L'occasion pour Gillet de donner des regrets à ses désormais anciens dirigeants ?