RC Lens - Mercato : les supporters font massivement barrage à la vente de Machado

Mercato : Adam Buksa, une bonne pioche pour les Sang et Or ?

Passé de remplaçant sur sa première saison au RC Lens à titulaire sur cet exercice (17 apparitions, 1 but, 1 passe décisive), Deiver Machado (29 ans) a fini de convaincre les observateurs étrangers. Selon AS, l'Atlético Madrid serait même désormais sur les rangs pour acquérir l'international colombien. Alors que Machado fait partie (avec Jonathan Gradit) des deux joueurs en fin de contrat en juin 2024 que le Racing n'a pas encore convaincu de prolonger, la question d'une vente se pose concernant l'ancien Toulousain. Acheté 1,8 M€ à l'été 2021, Deiver Machado peut permettre au RC Lens de faire une plus-value mais, visiblement, ce n'est pas l'idée des fans des Sang et Or interrogés par Lensois.com. A une grande majorité (52,11%), les supporters considèrent le natif de Tado comme « un joueur important » à « garder cet hiver comme l'été prochain ». Le chiffre dépassent même 80% sur ceux qui mettent un véto sur ce Mercato d'hiver. Le message envoyé aux dirigeants est on ne peut plus clair...

Alexandre Corboz

Rédacteur

