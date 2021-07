RC Lens - Mercato : Machado (TFC) envoie un message fort concernant son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : le top 10 des joueurs les plus utilisés par Franck Haise

L'actualité des transferts au Racing Club de Lens a quelque peu été occultée par le départ de Loïc Badé au Stade Rennais et les rumeurs entourant son futur remplaçant. Mais une piste plus ancienne est sur le point de se conclure. Elle devrait mener le latéral gauche colombien Deiver Machado chez les Sang et Or. Et ce très prochainement puisque l'intéressé a fait ses adieux aux supporters du TFC ce mardi sur Instagram.

« C’est difficile de faire une vie loin de chez soi. Mais avec vous, tout est devenu plus facile car depuis le jour où je suis arrivé, vous m’avez fait me sentir chez moi. J’emporte avec moi l’affection de tous les supporters, de mes coéquipiers et de l’encadrement pour la vie et le souvenir ému d’avoir vécu et joué pour Toulouse. »

L'Equipe évoque un transfert de 1,8 M€ pour un joueur ayant joué deux ans chez les Millonarios de Bogota, l'autre club du propriétaire du RC Lens, Joseph Oughourlian…