RC Lens - Mercato : Maouassa et deux promesses du FC Nantes annoncés en approche !

Alors qu’on pensait que le chassé-croisé Aguilar – Le Cardinal serait sans doute le dernier mouvement du RC Lens sur ce Mercato d’été, les Sang et Or avancent en parallèle sur l’arrivée d’un piston gauche.

Maouassa ou Hadjam pour le poste de piston gauche ?

D’après Foot Mercato, ce serait même déjà bouclé pour Faitout Maouassa (Club Bruges, 25 ans). L’ancien Montpelliérain débarquerait en prêt pour renforcer le poste de piston gauche, une volonté de Franck Haise de doubler ses deux côtés.

Mais, du côté de l’Algérie, on annonce une autre arrivée imminente chez les Sang et Or. En effet, le site la Gazzette du Fennec explique que la mise à l’écart de Jaouen Hadjam pour FC Nantes – OM est liée à l’imminence d’un départ de l’ancien joueur du Paris FC… vers Lens. Le média annonce même le mouvement comme « quasiment fait » même si le FC Séville n’aurait pas dit son dernier mot.

Une tentative lensoise pour Meupiyou ?

Par ailleurs, si l'on en croit L'Equipe, le RC Lens s'est lancé dans la course à la signature de Bastien Meupiyou, le défenseur central de 17 ans et prodige très courtisé du FC Nantes. Une offre de 4 M€ a été formulée et refusée par les Canaris. Rappelons quand même que Meupiyou figure dans le groupe de 20 joueurs convoqué par Pierre Aristouy ce soir contre l'OM.

