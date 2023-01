RC Lens - Mercato : Medina prolonge... et provoque une émeute dans le vestiaire !

Zapping But! Football Club RC Lens : Haise doit-il donner plus de temps de jeu à Kakuta ?

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, ça a été rendu officiel en ce milieu d'après-midi : Facundo Medina a prolongé son contrat de deux ans et est désormais lié aux Sang et Or jusqu'en 2026. Pour l'annoncer sur les réseaux sociaux, le club a diffusé une vidéo tournée par Seko Fofana dans le vestiaire. On voit le capitaine du Racing porter le maillot de Medina avec 2026 écrit dessus et ses partenaires faire un boucan pas possible, comme s'ils fêtaient un titre. Eh bien, le directeur général du club, Arnaud Pouille a expliqué sur le site du club que ça avait été spontané, pas du tout organisé.

« Cette prolongation est symbolique à plus d'un titre. Tout d'abord son arrivée a été le fruit d'un travail collectif. Je me souviens que l'on était nombreux à regarder des vidéos de Facundo le soir où l'on montait, le 30 avril 2020. Ensuite, Facundo fait partie des joueurs dont l'identité colle à 100% au club, à travers sa simplicité, son authenticité, sa volonté féroce d'aller de l'avant. Lens est sa première expérience en dehors de l'Argentine, et nous sommes fiers d'être sa première famille d'accueil en Europe où il s'épanouit pleinement. Facundo incarne le mix entre cohésion collective durant la semaine de travail et volonté de performer le week-end. La joie collective spontanée autour de sa prolongation qui a pris le pas sur la communication officielle démontre tout ce qu'il représente au club. »