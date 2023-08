Si le RC Lens a surpris beaucoup de monde en faisant signer Elye Wahi (Montpellier) pour une somme supérieure à 35 M€ bonus inclus, Pierre Ménès s'interroge quand même sur ce choix des Sang et Or.

Bien qu'effectivement, sur le papier, Lens a réalisé un très beau coup de fusil, l'ancien consultant du CFC voit ce choix comme un risque. Il s'en explique dans sa vidéo « Face à Pierrot » sur sa chaîne Youtube :

« Lens ne prend pas un risque financier en recrutant Elye Wahi. Le club a vendu Openda et Fofana. Après, quand je vois cette équipe de Lens, qui a gardé tous ses fondammentaux en défense et même au milieu, j'aurais peut-être fait un peu différemment : plutôt deux attaquants à 20 M€ qu'un attaquant approchant les 40 M€... Si Wahi a des problèmes d'adaptation ou une blessure, l'équipe risque d'être un peu à poil devant. En tout cas, si on voit le match contre Rennes, Wahi aurait vraiment pu apporter beaucoup... Est-ce un risque financier ? Non. Le risque est d'avoir mis tous ses œufs dans un seul panier, peut-être ».