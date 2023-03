RC Lens - Mercato : neuvième prolongation de la saison chez les Sang et Or ! (officiel)

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Après Seko Fofana, Jean-Louis Leca, Massadio Haïdara, Yannick Pandor, Jonathan Gradit, Wesley Saïd, Facundo Medina, Florian Sotoca et Deiver Machado, c'est au tour de David Pereira Da Costa de prolonger son contrat avec le RC Lens. Le joueur formé à la Gaillette a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires avec le club artésien, soit jusqu'en juin 2026. 𝑨𝒖 𝒓𝒐𝒚𝒂𝒖𝒎𝒆 𝒅𝒆 𝑳𝒂 𝑮𝒂𝒊𝒍𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆 𝒋𝒖𝒔𝒒𝒖’𝒆𝒏 𝟐𝟎𝟐𝟔 🤴



Celui que les supporters ont baptisé « le Petit prince de La Gaillette » poursuit l’aventure artésienne et rempile pour deux saisons.



▶️ https://t.co/zSdq5d2dyR#FierDEtreLensois #Pereira2026 pic.twitter.com/miJEPAAx7A — Racing Club de Lens (@RCLens) March 16, 2023

Pour résumer Le RC Lens a officialisé ce jeudi la prolongation de contrat de David Pereira Da Costa. Le milieu offensif portugais a prolongé son bail de deux saisons supplémentaires avec le club artésien, soit jusqu'en juin 2026.



Fabien Chorlet

Rédacteur

