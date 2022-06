RC Lens - Mercato : Nottingham tient le successeur de Samba, son transfert réglé dans la foulée ?

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Désireux de trouver un remplaçant au malheureux Wuilker Farinez, gravement blessé avec sa sélection et qui ne devrait pas rejouer avant 2023, le RC Lens a jeté son dévolu sur Brice Samba. L'ancien gardien de l'OM a annoncé à Nottingham Forest qu'il ne prolongerait pas son contrat et qu'il espérait partir cet été. Un intérêt du FC Nantes a été annoncé mais il n'y aurait rien de concret. Les Sang et Or sont donc en pole position sur le dossier Samba, mais ils doivent attendre que les doubles champions d'Europe tiennent un remplaçant avant de pouvoir finaliser son transfert.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, Forest aurait jeté son dévolu sur Dean Henderson, international anglais évoluant à Manchester United, où il est barré par David De Gea. Nottingham propose un prêt avec option d'achat de 20 M£. Le joueur, également suivi par Newcastle, verrait d'un bon œil ce transfert. Une fois son arrivée actée, les Reds seront plus enclins à négocier pour Brice Samba...

Excl: Nottingham Forest have opened talks with Manchester United to sign Dean Henderson on loan with option to buy [around £20m]. 🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #MUFC



Negotiations ongoing - Nottingham Forest want Henderson and it’s now a possibility also considered by the player. Talks on. #NFFC pic.twitter.com/ncwvy3jlwN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2022

Pour résumer Avant de donner son feu vert au départ de Brice Samba, Nottingham Forest voulait trouver son remplaçant. Il aurait trouvé son bonheur du côté de Manchester United. Le RC Lens pourrait donc bien recruter l'ancien Marseillais.

Raphaël Nouet

Rédacteur