RC Lens – Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Habib Diarra !

À l'approche du coup d'envoi de la saison de Ligue 1, le RC Lens poursuit sa quête de renforts. Si l'idée est d'abord d'aller chercher un ailier et éventuellement de recruter un piston, les Sang et Or ont toujours un œil sur Habib Diarra (RC Strasbourg) mais un nouveau concurrent de taille semble se mêler à la course. Lens en compétition avec la Juventus Alors qu'Habib Diarra suscite l'intérêt du RC Lens, le milieu de terrain du RCSA éveille également l'attention de la Juventus. Les Sang et Or ont déjà soumis deux offres, dont l'une de 14 millions qui aurait été rejetée par le RC Strasbourg, révèle Foot Mercato. Les Alsaciens attendraient une somme avoisinant les 20 M€ pour céder leur milieu de terrain. Du fait de son important recrutement à son poste, il n'est pas exclu que Strasbourg ouvre la porte au milieu sénégalais. 🚨💙🇫🇷#Ligue1 |



◉ Lens et la Juventus ne lâchent pas Habib Diarra et un départ du milieu de terrain de Strasbourg n'est pas à exclure d'ici la fin du mercato.https://t.co/sQk98E8V2c



Avec @sebnonda pic.twitter.com/ujAYrD30TH — Santi Aouna (@Santi_J_FM) August 7, 2023

