RC Lens - Mercato : nouveau coup de théâtre dans le dossier Habib Diarra !

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Si le RC Lens est à fond sur Habib Diarra (RC Strasbourg, 19 ans) et est même prêt à surenchérir sur sa dernière offre de 14 M€ repoussée par le club alsacien, la guerre des nerfs entre les deux clubs est encore très loin d'être finie. La fiche du RC Lens sur But! Football Club Habib Diarra n'aurait jamais demandé à quitter Strasbourg Doté de nouveaux moyens par son actionnaire américain BlueCo, Strasbourg tient bon et refuse de vendre son international U19 français à moins de 20 M€. Sur ce dossier, c'est donc bel et bien l'envie d'Habib Diarra qui s'annonce déterminante... et sur ce point, c'est un véritable poker menteur qui se joue. Selon Foot Mercato, Habib Diarra aurait fait part de sa volonté de quitter Strasbourg pour rejoindre Lens mais, d'après Alsa'sports, le jeune milieu de terrain n'a jamais toqué à la porte de ses dirigeants pour réclamer son départ. Contrairement aux autres dossiers lensois qui se décantent en quelques jours, le cas Habib Diarra est parti pour durer d'autant que, selon FM, le RCSA fait vraiment tout pour "saboter" ce transfert. Podcast Men's Up Life Pour résumer Le dossier Habib Diarra (RC Strasbourg) est encore loin d'avoir livré son dénouement au RC Lens. Alors qu'on annonce l'international U19 comme tenté de rejoindre les Sang et Or, l'intéressé n'aurait même pas encore débuté son forcing.

Alexandre Corboz

Rédacteur