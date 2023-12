RC Lens - Mercato : nouveau coup de théâtre pour l'avenir de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Arrivé l'été dernier à Al-Nassr après trois saisons passées au RC Lens, Seko Fofana, qui connaît des débuts compliqués avec le club saoudien, pourrait déjà quitter son nouveau club cet hiver. C'est ce qu'a annoncé le média turc, Enganche Sports, qui croit savoir que l'ancien milieu de terrain des Sang et Or pourrait rebondir en Turquie et plus précisément du côté de Besiktas. VOIR AUSSI : CONSULTEZ LA FICHE DE SEKO FOFANA Seko Fofana sur le départ, une fake news ? Mais d'après les informations de Jeunesfooteux, un départ de Seko Fofana d'Al-Nassr ne serait en réalité pas dans les plans. "Une source nous a indiqué qu'un départ de Seko Fofana n'était pour l'heure pas d'actualité", ont révélé nos confrères. Recruté 25 millions d'euros par Al-Nassr lors du dernier mercato estival, l'Ivoirien est sous contrat jusqu'en juin 2026 avec le club saoudien. Plus d'informations ici 🔽🔽https://t.co/nGdEcB7rG6 — Jeunesfooteux.com (@Jeunesfooteux) December 6, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer La rumeur d'un départ imminent de Seko Fofana d'Al-Nassr serait finalement infondée. C'est ce qu'ont annoncé nos confrères de Jeunesfooteux. "Une source nous a indiqué qu'un départ de Seko Fofana n'était pour l'heure pas d'actualité."

Fabien Chorlet

Rédacteur