RC Lens - Mercato : nouveau coup de théâtre pour le prix de Seko Fofana !

Zapping But! Football Club RC Lens : comment juger le début du mercato des Sang et Or ?

Seko Fofana va quitter le RC Lens. Le milieu ivoirien devrait officiellement s'engager avec Al-Nassr. Seko Fofana partagera notamment le vestiaire avec Cristiano Ronaldo et Marcelo Brozovic. En plus de perdre son capitaine avant de disputer sa première Ligue des Champions depuis plus de 10 ans, le RC Lens percevra moins d'argent que prévu avec cette vente. Un transfert à moins de 19 millions ? L'Équipe révèle en effet que le RC Lens va toucher un montant inférieur à 19 millions d'euros pour le transfert de Seko Fofana à Al-Nassr. La vente aurait pourtant dû être comprise entre 25 et 30 millions, d'après les dernières informations, notamment celle de Fabrizio Romano. Un nouveau coup dur pour le RC Lens malgré les quelques recrues déjà signées... 🚨 @lequipe annonce que le RC Lens va toucher un montant inférieur à 19 M€ pour le transfert de Seko Fofana à Al-Nassr ! 🤯💰 pic.twitter.com/RSUVGFUipB — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) July 17, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Seko Fofana va quitter le RC Lens. Seko Fofana devrait officiellement s'engager avec Al-Nassr. Le RC Lens va toucher un montant inférieur à 19 millions d'euros pour son transfert. La vente aurait pourtant dû être comprise entre 25 et 30 millions.

Jean Fabre-Jevanoff

Rédacteur