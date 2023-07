RC Lens - Mercato : Danso a tranché entre Lens et Naples !

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Le défenseur central autrichien Kevin Danso brillé la saison dernière avec le RC Lens et cela lui vaut certaines convoitises. Proche de prolonger avec le RCL, le joueur est dans le viseur de Rudi Garcia pour remplacer à Naples Kim Min-jae parti au Bayern Munich. Naples est revenu à la charge et il aimerait y aller Et il se confirme que Danso (24 ans) est la priorité du technicien français. Le média local italien Il Mattino révèle en effet que les Partenopei ont trouvé un accord avec le joueur et que celui-ci privilégie un départ à Naples. Pour autant, l'Autrichien n'aurait pas l'intention d'aller au clash à en croire Foot Mercato. Et comme le RCL n'entend pas perdre son pilier défensif... 🚨🔴🟡Alors que la prolongation de Kevin Danso 🇦🇹était bouclée, une offensive de dernière minute du Napoli via Rudi Garcia chamboule tout. Danso veut y aller mais n’ira pas au clash. À Lens on ne veut pas entendre parler d’un départ. Plus d’infos à venir sur @footmercato https://t.co/YfqIa45Wbu — Sébastien Denis (@sebnonda) July 25, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Le défenseur central autrichien Kevin Danso, proche de prolonger avec le RCL, est dans le viseur de Rudi Garcia. Il se confirme que Danso est la priorité de Naples qui aurait trouvé un accord avec le joueur. Pour autant, l'Autrichien n'aurait pas l'intention d'aller au clash...





Laurent HESS

Rédacteur