RC Lens - Mercato : Corentin Jean a trouvé preneur !

Corentin Jean ne s’est pas imposé dans le 11 du RC Lens mais il reste très apprécié notamment par son entraîneur, Franck Haise. L’attaquant de 26 ans n’a disputé que 17 petits matches cette saison dont un seulement comme titulaire mais sa combativité et son état d’esprit malgré son temps de jeu lui octroient les faveurs des dirigeants lensois.

Nabil Djellit écrit ce matin dans France Football que le Français serait tout proche d’un accord avec l’Inter Miami en MLS, championnat dans lequel les Sang et Or ont notamment pioché les deux Polonais Przemyslaw Frankowski et Adam Buksa. Le club ne fermera pas la porte au joueur dont le contrat expire en 2023.

Corentin Jean pourrait rejoindre Blaise Matuidi et Gonzalo Higuain sous les couleurs du club co-géré par David Beckham.

Yann Noailles

Rédacteur