RC Lens - Mercato : Openda a recalé un cador de Premier League cet hiver

Arrivé l'été dernier au RC Lens en provenance du Club Bruges, Loïs Openda connaît des débuts tonitruants avec les Sang et Or avec déjà 9 buts inscrits en 21 matchs de Ligue 1 disputés.

Openda a résisté aux sirènes de la Premier League

Ardemment courtisé par l'AC Milan cet hiver, l'attaquant belge aurait également été dans le viseur de cadors de Premier League dont les identités n'ont pas filtré, si l'on en croit les informations de Foot Mercato. Approché directement par l'un d'eux, l'ancien joueur du Vitesse Arnhem, sous contrat jusqu'en juin 2027 avec le club artésien, aurait poliment refusé.

Infos croustillantes non sorties du mercato avec @Santi_J_FM :

▪️ Vitinha 🇵🇹 a été proposé à l'OL qui n'a pas donné suite

▪️ Fenerbahce a bâché le PSG pour Güler 🇹🇷

▪️ un top club anglais sur Openda 🇧🇪

▪️ Yacine Adli 🇫🇷 🇩🇿(Milan) a mis un stop à Sévillehttps://t.co/z4o3tMYgtr — Sébastien Denis (@sebnonda) February 3, 2023

Fabien Chorlet

Rédacteur