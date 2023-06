RC Lens - Mercato : Openda en remet une couche sur ses envies d'ailleurs

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Plus tôt dans la journée, nous avons relayé l'information de La Gazzetta dello Sport, qui a assuré que l'AC Milan allait relancer la piste Loïs Openda car celle menant à Marcus Thuram était trop longue à se décanter. Les Rossoneri ont intérêt à se montrer convaincant car l'attaquant belge a pour le moment vraiment l'intention de s'engager avec le RB Leizpig. Il l'a répété à L'Equipe dans une interview à paraître demain.

"Je n'ai rien dit de méchant"

"C'est un club qui peut me faire grandir. Ils viennent de remporter deux Coupe d'Allemagne. Ils sont européens chaque saison. Je sais bien qu'il y a la Ligue des champions à disputer avec Lens. Mais Leipzig, c'est un peu plus grand encore. Beaucoup de gens m'expliquent que j'ai besoin d'une saison supplémentaire à Lens pour continuer à progresser. Je pense que ça peut être le bon moment pour aller voir un niveau encore supérieur. Si je me sens prêt à le faire, je ne dois écouter que moi-même. Forcément, les supporters n'ont pas envie de me voir partir. Je comprends leur attachement. Mais je n'ai rien dit de méchant. Je n'ai pas mal parlé du club. C'est le club qui m'a fait devenir ce que je suis aujourd'hui. Je serai toujours attaché à ce club, c'est normal. Mais je n'ai manqué de respect à personne".

