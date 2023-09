RC Lens - Mercato : Openda en remet une couche sur son départ

Zapping But! Football Club RC Lens : top 10 des valeurs marchandes des Sang et Or

Après une seule saison passée au RC Lens, Loïs Openda a quitté cet été le club artésien pour rejoindre le RB Leipzig, après un gros forcing de l'attaquant belge. Pour DAZN, le nouveau numéro 17 du RBL est de nouveau revenu sur l'épisode de son départ des Sang et Or.

"Je peux comprendre que les fans prennent mal le fait que je parte après une saison"

"Je peux comprendre que les fans prennent mal le fait que je parte après une saison. Surtout après la saison qu’on réalisée. Mais il y a des opportunités qu’on ne doit pas laisser partir. Et Leipzig, c’était une opportunité que je devais saisir. Je l’ai saisie, et j’en suis très content. Ce n’est pas pour autant que je n’aime pas le RC Lens, que je ne l’aime plus et que je ne regarde plus les matchs. Je suis toujours un de leurs premiers supporters et j’aime toujours autant le club", a confié l'international belge dans des propos rapportés par nos confrères de Lensois.com. Avec ces déclarations, Loïs Openda tend à apaiser les choses avec le public lensois.

Podcast Men's Up Life