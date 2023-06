RC Lens - Mercato : Openda force son départ au RB Leipzig

Auteur de 21 buts et 4 passes décisives en 31 matches, Loïs Openda a réalisé une superbe saison à Lens, permettant au club Sang et Or de participer à la Ligue des Champions, la saison prochaine. Les prétendants pour accueillir l’attaquant belge étaient nombreux, Openda a déjà fait son choix selon le journaliste Philipp Hinze.

Lens demandait 45 millions, Leipzig en a proposé 30, le club nordiste a donc refusé l’offre du club allemand. Cependant, désireux de rejoindre à tout prix Leipzig au vu du projet convaincant, Openda l'a fait savoir aux deux clubs via un communiqué. La pression est maintenant sur Lens, qui devra revoir les exigences à la baisse.

Got the clear information: Lois #Openda ONLY wants to join Leipzig. The Belgian has communicated this to the sporting management of Lens & RB. Pressure is on @RCLens now. Openda was in Leipzig five weeks ago and has now been clearly convinced of the project. 🇧🇪🤝 @sachatavolieri