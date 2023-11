RC Lens - Mercato : Openda garde le contact et déclare sa flamme au peuple lensois

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Quatre mois après son départ mouvementé du RC Lens, l’attaquant du RB Leipzig Loïs Openda a tenu à envoyer un message fort aux supporters du club artésien. « Je suis toujours le RC Lens. J’ai toujours la petite cloche allumée pour recevoir les notifications quand je ne peux pas regarder leurs matchs. On ne joue pas trop à la même heure, donc je regarde beaucoup leurs matchs, a-t-il avoué sur RMC Sport. Je leur apporte beaucoup de soutien et de force pour aller le plus loin en Ligue des champions et revenir le plus haut en championnat. Ils n’ont pas eu un début de saison très facile, c’est le football. Ils sont bien remontés. Je leur souhaite beaucoup de bonnes choses. » Retrouvez toute l'actualité du RC Lens « Je suis toujours en contact avec des joueurs » Conscient du vide que son départ a engendré au RC Lens un an seulement après son arrivée, Openda tient à enterre la hache de guerre une bonne fois pour toutes. « Je vois sur les réseaux sociaux que je manque aux supporters. Je sais qu’ils ne voulaient pas que je parte. Je suis parti après une saison. C’est vrai que des supporters voulaient que je reste. Mais bon, c’est le football. C’est une étape que je devais prendre, poursuit-il. Ce n’est pas pour ça que je ne garde plus d’amour pour les supporters. Je suis toujours en contact avec des joueurs. J’ai passé une année que je n’oublierais pas, ça restera toujours avec moi. » Parti de #Lens dans des circonstances particulières, Lois #Openda avait un message à faire passer aux supporters Sang et Or. 🔴🟡https://t.co/WncKS50qms — GOAL France 🇫🇷 (@GoalFrance) November 19, 2023 Podcast Men's Up Life Pour résumer Parti avec pertes et fracas au RB Leipzig au cours du dernier mercato estival, l'attaquant belge Loïs Openda (23 ans) est loin d’avoir oublié le RC Lens. Et encore moins la ferveur mythique qui entoure le club artésien.

