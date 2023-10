RC Lens - Mercato : Openda régale encore Leipzig

Zapping But! Football Club RC Lens : le palmarès complet des Sang et Or

Hier soir, le RC Lens n'a pas confirmé son redressement opéré avant la trêve internationale. Des Sang et or branchés sur courant alternatif n'ont joué à fond qu'une mi-temps au Havre (0-0) et ont provoqué le courroux de Franck Haise. Un 0-0 peu glorieux, en l'absence d'Elye Wahi, suspendu. Déjà 7 buts pour le Belge avec Leipzig Si le RCL est en panne d'efficacité, ce n'est pas le cas de son buteur attitré de la saison passée : Loïs Openda. Lors de la 8e journée de Bundesliga, ce samedi, le Belge a en effet signé un doublé avec le RB Leipzig, qui s'est imposé à Darmstadt (3-1). Openda (23 ans) totalise déjà 6 buts en Bundesliga cette saison, et 7 buts toutes compétitions confondues (2 passes décisives). 3:1 Sieg in Darmstadt. Solide, aber insgesamt noch viel Luft nach oben. #Openda mit Doppelpack. Spielerisch aber oft zu unkonzentriert. #SVDRBL pic.twitter.com/Tz4HPgoust — RB-Fans.de (@rb_fans) October 21, 2023 Pour résumer Si le RCL est en panne d'efficacité, ce n'est pas le cas de son buteur attitré de la saison passée : Loïs Openda, qui a signé un doublé avec le RB Leipzig, vainqueur à Darmstadt (3-1). Openda (23 ans) totalise déjà 6 buts en Bundesliga cette saison, et 7 buts toutes compétitions confondues...

Laurent HESS

Rédacteur