RC Lens - Mercato : Openda revient sur son transfert chez les Sang et Or

Après deux saisons passées au Club Bruges (2018-2020) puis au Vitesse Arnhem (2020-2022), Loïs Openda a rejoint l’été dernier les rangs du RC Lens. Auteur de 9 buts en 19 matchs disputés cette saison en championnat, l’attaquant belge s’est parfaitement acclimaté à son nouveau club et à la Ligue 1.

"Le RC Lens, c'était un transfert parfait pour moi"

Dimanche dernier, Loïs Openda s’est rappelé au bon souvenir du Vitesse Arnhem, assistant au derby face au NEC Nijmegen (0-0). "C’était vraiment sympa de revoir tout le monde, les supporters, mes anciens coéquipiers, le staff. C’était vraiment parfait. Quand je suis revenu ici, je me suis souvenu de tous les bons moments que j’ai passés ici et notamment le parcours que l’on a fait ensemble en Ligue Europa Conférence. C’était génial pour moi de revenir dire au revoir aux supporters", a confié le joueur de 22 ans après avoir fait son retour aux Pays-Bas avant de revenir sur son arrivée chez les Sang et Or. "Aller en Ligue 1 dans un club comme Lens, c’était vraiment bien pour moi. Nous sommes actuellement deuxièmes de Ligue 1. C’était un transfert parfait pour moi."

Fabien Chorlet

Rédacteur