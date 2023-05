RC Lens - Mercato : Openda scelle de nouveau son avenir

Zapping But! Football Club RC Lens : les transferts les plus chers des Sang et Or

Dans un échange avec l'ancien attaquant du RC Lens, Roger Boli, sur Amazon Prime Vidéo, Loïs Openda a laissé entendre qu'il voulait rester au RC Lens cet été, réaffirmant son envie de disputer la Ligue des Champions avec le club artésien.

Openda confirme pour son avenir

"C'est forcément un objectif de pouvoir jouer cette Ligue des Champions avec le RC Lens parce qu'on a bâti cette équipe pour se qualifier. Je pense qu'on le mérite pour tout ce qu'on a fait depuis le début de la saison. Avec tous les joueurs de ce vestiaire, je pense qu'on pourrait faire quelque chose de bien en Ligue des Champions", a confié l'attaquant belge avant d'en dire plus sur l'état d'esprit qu'il règne chez les Sang et Or.

"On a un collectif très fort, on est comme des frères, on a notre coach qui est comme notre papa. On est tous vraiment soudés, il n'y a pas de différence, quelqu'un qui est de côté. Il y a de toutes les origines dans le vestiaire. On est tous ensemble et je pense que ça se voit après les matchs, dans le vestiaire et à l'entraînement. On est toujours de bonne humeur", a-t-il poursuivi.

Fabien Chorlet

Rédacteur