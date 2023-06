RC Lens - Mercato : Openda se rapproche d’un club de Ligue des Champions

Marqué par un super collectif, des joueurs concernés et appliqués, le RC Lens fut irrésistible cette saison, avec l’éclosion de Loïs Openda. Le buteur lensois était le plus gros danger de l’équipe cette saison, pour sa première saison en Ligue 1, le belge cumule 21 buts et quatre passes décisives.

Le RB Leipzig est tombé d’accord avec le joueur lensois, le club allemand veut faire d’Openda, le remplaçant de Nkunku, parti à Chelsea. Selon les informations de Florian Plettenberg, journaliste pour Sky Sports, Leipzig aurait proposé 30 millions au RC Lens, pour s’attacher les services du numéro 11 Sangs et Or. Celui qui a conquis Bollaert et la Ligue 1 pourrait s’envoler prochainement pour le nord-ouest de la Sax.

News #Openda: He should replace #Nkunku at RB Leipzig!



➡️ Verbal agreement with the 23 y/o confirmed

➡️ Negotiations between Leipzig and Lens ongoing

➡️ RB wants to pay around €30m as always reported via BILD. @philipphinze24 @SkySportDE 🇧🇪 pic.twitter.com/uySyrWGKlz